Трамп: «фейковые» СМИ вышли из-под контроля

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские «фейковые» СМИ вышли из-под контроля и наносят вред репутации страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Очень мало обсуждения вокруг намеренно лживых и клеветнических историй, которые на этой неделе распространяли фейковые СМИ. Они вышли из-под контроля: корректная подача информации ничего для них не значит», — написал глава государства в Twitter.

Very little discussion of all the purposely false and defamatory stories put out this week by the Fake News Media. They are out of control - correct reporting means nothing to them. Major lies written, then forced to be withdrawn after they are exposed...a stain on America!