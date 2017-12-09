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СМИ сообщили о пристрастии Трампа к просмотру телевизора

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Президент США Дональд Трамп тратит от 4 до 8 часов в день на просмотр телевизора. Такие данные приводит издание The New York Times, ссылаясь на приближенных к главе государства людей.

Американский лидер встает около 5:30 утра. День глава государства начинает с просмотра телеканала CNN, после чего переключает на передачу Fox & Friends, которая идет по Fox News. Иногда президент смотрит MSNBC.

Затем глава государства уделяет время социальной сети Twitter. Издание отмечает, что глава аппарата Белого дома Джон Келли предпринимает сократить свободное время президента, которое он тратит на публикацию твиттов, передает «РИА Новости».

Дональд Трамп является активным пользователем Twitter. Он даже отказался от официальной страницы президента США (President of United State, @POTUS), поскольку у него есть собственный микроблог.

В своих публикациях Трамп регулярно подвергает критике американские СМИ, которые, по его мнению, публикуют «фейковые новости». В частности, в твиттах президента фигурирует телеканал CNN.

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