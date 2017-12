Трамп обвинил CNN во лжи и посоветовал компании сменить слоган

Президент США Дональд Трамп обвинил американский телеканал CNN в выпуске «фейковых новостей». В этой связи он предложил редакции сменить фирменный слоган «самые достоверные новости» на «наименее достоверные».

Речь идет о сообщении, в котором упоминается сын президента — Дональд Трамп-младший. CNN утверждала, что отец и сын Трампы получили по электронной почте ключи для расшифровки данных Wikileaks. Телеканал позже публично признал ошибку и изменил материал.

Свою позицию американский лидер высказал в Twitter.

Fake News CNN made a vicious and purposeful mistake yesterday. They were caught red handed, just like lonely Brian Ross at ABC News (who should be immediately fired for his “mistake”). Watch to see if @CNN fires those responsible, or was it just gross incompetence?

«Посмотрим, уволит ли CNN ответственных за это или это просто некомпетентность?» — пишет Трамп.

CNN’S slogan is CNN, THE MOST TRUSTED NAME IN NEWS. Everyone knows this is not true, that this could, in fact, be a fraud on the American Public. There are many outlets that are far more trusted than Fake News CNN. Their slogan should be CNN, THE LEAST TRUSTED NAME IN NEWS!