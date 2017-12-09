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В КНДР Трампа назвали «сумасшедшим маразматиком»

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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В КНДР президента США Дональда Трампа назвали «сумасшедшим маразматиком» за его решение по Иерусалиму. Такой эпитет употребило северокорейское агентство ЦТАК со ссылкой на заявление МИД КНДР.

«Это заявления сумасшедшего маразматика, и международная общественность четко увидела из подобных речей, кто именно разрушает мир и подрывает безопасность на нашей планете, выступая в роли глобального хулигана», — отмечается в сообщении ЦТАК.

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Пхеньян официально осудил решение о признании Иерусалима в качестве официальной столицы Израиля. МИД КНДР увидел в этом «откровенное игнорирование и оскорбление норм международного законодательства, как и единой воли международного сообщества».

Такой поступок «достоин всеобщего осуждения и неприятия», отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Использовать резкие выражения в политических заявлениях начал Дональд Трамп, неоднократно назвав Ким Чен Ына  «психом и маленьким человеком-ракетой». В ответ северокорейский лидер употребил в адрес Трампа определение «психически нездоровый старик». 

Президент США обиделся только на последнее слово.  «Почему Ким Чен Ын меня оскорбляет, называя старым? Я бы никогда не назвал его маленьким и толстым!» — написал Трамп в Twitter.

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