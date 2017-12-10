Журналист извинился перед Трампом за фото c его выступления
Журналист газеты The Washington Post Дэйв Уайгл извинился перед президентом США Дональдом Трампом за публикацию фотографии пустых трибун с его выступления.
Корреспондент ранее выложил в Twitter снимок практически пустого зала, который он сделал перед приездом американского лидера.
Изображение привлекло внимание Трампа, который отметил, что фото было снято за несколько часов до начала мероприятия. Позже он разместил в сети изображение уже заполненных трибун со своего выступления, потребовав извинений.
«Само собой, я извиняюсь», — написал позднее журналист Дэйв Уайгл, добавив, что размещал фото на личной странице и позже удалил запись, сообщает ТАСС.