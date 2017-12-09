Прямой эфир

Бывшая журналистка рассказала о попытке Трампа ее поцеловать

0
Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшая ведущая телеканала Fox News Джульет Хадди рассказала, как нынешний президент США Дональд Трамп 10 лет назад пытался ее поцеловать. Как сообщает издание Hill, американский лидер пригласил журналистку на ланч в Trump Tower.

«Там были только мы вдвоем. Затем он попрощался со мной у лифта, и вместо того, чтобы поцеловать меня в щеку, он склонился, чтобы поцеловать меня в губы. Это меня не оскорбило, но я подумала: «О мой бог!», — рассказала Хадди.

Она добавила, что позднее Трамп даже пошутил об этом инциденте. В эфире Fox News он рассказывал, что «приставал к ней, но она его отшила», передает «РИА Новости».

Напомним, перед выборами президента США ряд женщин обвиняли Трампа в домогательствах.

Ранее республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Трент Фрэнкс подал в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах и непристойном поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Еще одна женщина обвинила актера Хоффмана в домогательствах
Time назвал «человеком года» рассказавших о домогательствах женщин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017