Бывшая журналистка рассказала о попытке Трампа ее поцеловать
Бывшая ведущая телеканала Fox News Джульет Хадди рассказала, как нынешний президент США Дональд Трамп 10 лет назад пытался ее поцеловать. Как сообщает издание Hill, американский лидер пригласил журналистку на ланч в Trump Tower.
«Там были только мы вдвоем. Затем он попрощался со мной у лифта, и вместо того, чтобы поцеловать меня в щеку, он склонился, чтобы поцеловать меня в губы. Это меня не оскорбило, но я подумала: «О мой бог!», — рассказала Хадди.
Она добавила, что позднее Трамп даже пошутил об этом инциденте. В эфире Fox News он рассказывал, что «приставал к ней, но она его отшила», передает «РИА Новости».
Напомним, перед выборами президента США ряд женщин обвиняли Трампа в домогательствах.
Ранее республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Трент Фрэнкс подал в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах и непристойном поведении.