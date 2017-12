Трамп призвал скорее выйти на работу после Рождества ради великой Америки

Президент США Дональд Трамп призвал американцев вновь взяться за работу после рождественских каникул, чтобы «снова сделать Америку великой».

«Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и сделать Америку снова великой (что происходит быстрее, чем кто-либо ожидал)!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it’s back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)!