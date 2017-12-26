Прямой эфир

Трамп призвал скорее выйти на работу после Рождества ради великой Америки

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп призвал американцев вновь взяться за работу после рождественских каникул, чтобы «снова сделать Америку великой».

«Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и сделать Америку снова великой (что происходит быстрее, чем кто-либо ожидал)!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Фраза «Сделаем Америку снова великой» была предвыборным лозунгом Трампа во время выборов президента США в 2016 году.

Ранее 25 декабря американский президент заявил, что отстоял фразу «Счастливого Рождества» у сторонников политкорректности. По мнению Трампа, некоторые СМИ и крупные фирмы избегали упоминания данного праздника и использования рождественской символики в рекламе своих брендов, желая вместо «Счастливого Рождества» «Счастливых праздников». Глава государства утверждал, что таким образом проводится атака на традиционные ценности американцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп поговорил с детьми о Санте
Трампа раскритиковали за ретвит раздавленного ботинком изображения логотипа CNN

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017