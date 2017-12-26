Трамп призвал скорее выйти на работу после Рождества ради великой Америки

Президент США Дональд Трамп призвал американцев вновь взяться за работу после рождественских каникул, чтобы «снова сделать Америку великой».

«Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и сделать Америку снова великой (что происходит быстрее, чем кто-либо ожидал)!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it’s back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 декабря 2017 г.

Фраза «Сделаем Америку снова великой» была предвыборным лозунгом Трампа во время выборов президента США в 2016 году.

Ранее 25 декабря американский президент заявил, что отстоял фразу «Счастливого Рождества» у сторонников политкорректности. По мнению Трампа, некоторые СМИ и крупные фирмы избегали упоминания данного праздника и использования рождественской символики в рекламе своих брендов, желая вместо «Счастливого Рождества» «Счастливых праздников». Глава государства утверждал, что таким образом проводится атака на традиционные ценности американцев.