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Лавров не разочарован в Трампе из-за отсутствия завышенных ожиданий

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Фото: Global Look Prees/Andrew Parsons
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в Москве не испытывают разочарования в связи с нынешним состоянием российско-американских отношений, так как иллюзий в отношении нового президента США Дональда Трампа ни у кого не было.

«Разочарования, как правило, возникают из-за завышенных ожиданий, а таковых применительно к российско-американским отношениям у нас не было», — заявил министр в интервью агентству «Интерфакс».

Так глава МИД РФ ответил на вопрос, оправдал ли президент Трамп ожидания в плане двусторонних отношений.

«В выстраивании диалога с Вашингтоном — кто бы там ни находился у власти — опираемся на прагматичные подходы и реалистичные оценки, не строим иллюзий», — отметил министр.

Ранее, 25 декабря, Лавров заявил об отсутствии железного занавеса между Россией и США. 

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