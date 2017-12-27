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Тиллерсон призвал Лаврова возобновить деятельность России в СЦКК

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонных переговоров попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, чтобы Россия вернула своих наблюдателей в СЦКК в Донбассе.

Разговор состоялся 26 декабря.

«Подчеркивая озабоченность США в связи с ростом насилия в Восточной Украине, секретарь просил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия», — говорится в сообщении Госдепа.

Кроме того, стороны обсудили дестабилизирующие действия Пхеньяна, подчеркнув то, что ни США, ни Россия не признают КНДР как ядерную державу. Они условились продолжать работать над дипломатическим решением по денуклеаризации Корейского полуострова.

Российская миссия в СЦКК в полном составе вернулась на родину 19 декабря из-за провокаций с украинской стороны.

По его словам замминистра иностранных дел Григорий Карасин, возвращение РФ будет возможно в том случае, если Киев изменит свою позицию.

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