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Украина объявила о завершении обмена пленными в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Киеву переданы 74 человека, находившиеся ранее на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР) и (ДНР). Таким образом, процесс обмена пленными в Донбассе завершен, заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

Она написала об этом в Facebook, назвав состоявшийся обмен пленными «хорошими новостями».

«Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился», — написала Луценко. «Украинская сторона получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!» — добавила представитель украинского президента.

В рамках первого этапа обмена пленными планировалось вернуть на Украину 74 силовика. Киев должен был передать ДНР и ЛНР 306 ополченцев.

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