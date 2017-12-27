Киев и ДНР начали обмен пленными в Горловке

Киев и самопровозглашенная Донецкая Народная Республика приступили к обмену пленными, который проходит в населенном пункте Горловка.

Автобусы с удерживаемыми лицами с обеих сторон уже прибыли на место обмена, сообщает «Интерфакс».

Представители сторон конфликта передают друг другу документы.

Ранее 27 декабря завершился обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Луганской Народной Республикой. ЛНР были переданы 75 человек, Украине — 16.

В рамках первого этапа обмена пленными планировалось вернуть на Украину 74 силовика. Киев должен передать ДНР и ЛНР 306 ополченцев.