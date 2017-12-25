Прямой эфир

Патриарх Кирилл ожидает продолжения обмена пленными в Донбассе

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоится в будущую среду. О согласовании его условий в столичном Даниловом монастыре сообщил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл, при посредничестве которого было принято решение.

Переговоры проводили лидеры ЛНР, ДНР и движения «Украинский выбор».

Освобождение 306 ополченцев Донбасса и 74 военнослужащих ВСУ состоится в канун Нового года и православного Рождества. Это будет первый этап обмена пленными.

Предстоятель Русской православной церкви выразил надежду, что вскоре состоится и обмен по принципу «все на всех».

«Потому что в списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену. Но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении», — цитирует патриарха Кирилла «ТВ Центр».

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко назвал итоги миротворческой встречи с патриархом в понедельник знаменательным событием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев заявил о готовности передать ДНР и ЛНР 306 пленных
Порошенко пообещал Меркель ускорить обмен пленными с Донбассом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017