Патриарх Кирилл ожидает продолжения обмена пленными в Донбассе

Обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоится в будущую среду. О согласовании его условий в столичном Даниловом монастыре сообщил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл, при посредничестве которого было принято решение.

Переговоры проводили лидеры ЛНР, ДНР и движения «Украинский выбор».

Освобождение 306 ополченцев Донбасса и 74 военнослужащих ВСУ состоится в канун Нового года и православного Рождества. Это будет первый этап обмена пленными.

Предстоятель Русской православной церкви выразил надежду, что вскоре состоится и обмен по принципу «все на всех».

«Потому что в списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену. Но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении», — цитирует патриарха Кирилла «ТВ Центр».

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко назвал итоги миротворческой встречи с патриархом в понедельник знаменательным событием.