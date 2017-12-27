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Обмен пленными между Киевом и ЛНР завершен

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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ЛНР было передано 75 человек в процессе обмена между самопровозглашенной республикой и Киевом. Об этом пишет «РИА Новости». Украине было переданы 16 человек.

В среду, 27 декабря, состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками. В рамках первого этапа планировалось вернуть на Украину 74 силовика. Киев должен передать ДНР и ЛНР 306 ополченцев.

Процедура обмена проходит в районе Горловки на КПП «Майорск».

Ранее и.о главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о помиловании украинских силовиков, находящихся в плену.

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