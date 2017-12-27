МВД Украины рассказало о приятном биометрическом контроле на границе
Быстро и приятно можно пройти биометрический контроль на границе Украины, об этом докладывает МВД страны на официальной странице в Twitter. Система начала действовать, проинформировали в ведомстве.
«Биометрический контроль на железнодорожном транспорте в действии! Быстрая приятная процедура — и вы уже на Украине», — отмечается в сообщении, передает «Федеральное агентство новостей».
Введенный на украинской границе биометрический контроль коснется граждан 71 государства.
27 декабря на всех основных КПП на границе России и Украины в тестовом режиме заработала система биометрического контроля Накануне МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах при пересечении украинской границы.