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МВД Украины рассказало о приятном биометрическом контроле на границе

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Быстро и приятно можно пройти биометрический контроль на границе Украины, об этом докладывает МВД страны на официальной странице в Twitter. Система начала действовать, проинформировали в ведомстве.

«Биометрический контроль на железнодорожном транспорте в действии! Быстрая приятная процедура — и вы уже на Украине», — отмечается в сообщении, передает «Федеральное агентство новостей».

Введенный на украинской границе биометрический контроль коснется граждан 71 государства.

27 декабря на всех основных КПП на границе России и Украины в тестовом режиме заработала система биометрического контроля  Накануне МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах при пересечении украинской границы.

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