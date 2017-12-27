МВД Украины рассказало о приятном биометрическом контроле на границе

Быстро и приятно можно пройти биометрический контроль на границе Украины, об этом докладывает МВД страны на официальной странице в Twitter. Система начала действовать, проинформировали в ведомстве.

Біометричний контроль на залізничному транспорті у дії!

Швидка приємна процедура і ви вже в Україні! 🇺🇦#ДПСУ #новини pic.twitter.com/L78bEs9J7j — МВС України (@MVS_UA) December 27, 2017

«Биометрический контроль на железнодорожном транспорте в действии! Быстрая приятная процедура — и вы уже на Украине», — отмечается в сообщении, передает «Федеральное агентство новостей».

Введенный на украинской границе биометрический контроль коснется граждан 71 государства.

27 декабря на всех основных КПП на границе России и Украины в тестовом режиме заработала система биометрического контроля Накануне МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах при пересечении украинской границы.