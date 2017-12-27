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Порошенко и Саакашвили стали политиками года на Украине

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Фото: Global Look Prees/Alexandr Gusev
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Украинцы считают политиками года президента Петра Порошенко и экс-главу Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Как уточняет «Укринформ», 10% респондентов считают политиком года Порошенко, 7,3% — Саакашвили.

Еще 6,4% украинцев считают самой важной политической фигурой лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 5,3% — лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Ранее 27 декабря сообщалось, что, согласно опросу, большинство украинцев хотели бы получить подарки от Деда Мороза, а не Санта-Клауса.

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