Порошенко и Саакашвили стали политиками года на Украине
Украинцы считают политиками года президента Петра Порошенко и экс-главу Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Как уточняет «Укринформ», 10% респондентов считают политиком года Порошенко, 7,3% — Саакашвили.
Еще 6,4% украинцев считают самой важной политической фигурой лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 5,3% — лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
Ранее 27 декабря сообщалось, что, согласно опросу, большинство украинцев хотели бы получить подарки от Деда Мороза, а не Санта-Клауса.