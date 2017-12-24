Саакашвили раскритиковал акцию сторонников Порошенко на майдане

Малочисленность пришедших на акцию «Кофе на Крещатике» свидетельствует о низкой поддержке президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявил экс-губернатор Одесской области, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили.

Он рассказал, что во время своего президентства в Грузии собирал на акции в селах больше участников, «не раздавая кофе и конфеты».

Саакашвили призвал Порошенко «задуматься о своей ближайшей перспективе».

«Сегодняшний день неоспоримо доказал: страна уже активно задумалась о своих перспективах без этого президента», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Сторонники Порошенко организовали акцию «Кофе на Крещатике» в противовес маршам последователей Саакашвили. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.



