На украинскую судью завели дело за отказ арестовать Саакашвили

Высший совет правосудия Украины завел дисциплинарное дело в отношении судьи Ларисы Цокол, которая отказалась арестовать бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

«ВСП безосновательно открыл производство против судьи, которая освободила Саакашвили! <...> Всё, что происходит, — чистой воды провокация Банковой через подконтрольный ей контролирующий орган. Месть честной и принципиальной судье!» — прокомментировал ситуацию народный депутат Украины Виталий Куприй на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал портал iz.ru, на судью Цоколь, которая отпустила Саакашвили, подали две жалобы в Высший совет правосудия.