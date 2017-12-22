Саакашвили увидел заговор в уголовном преследовании

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили поделился в соцсетях собственной версией преследования его со стороны правоохранительных органов Украины. По его мнению, на Киев давят через лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.

«По моим данным, именно через Медведчука осуществляется давление на Украину с требованием моего ареста и экстрадиции», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Напомним, Саакашвили задержали в Киеве 5 декабря по обвинению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Сторонники отбили его у правоохранителей, повторно политик был задержан только 8 декабря.

Как сообщал iz.ru, 11 декабря суд принял решение отпустить политика из-под стражи. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили опроверг наличие требований об экстрадиции Михаила Саакашвили на родину.