Прямой эфир
Сюжет:

Суд Киева отказал прокуратуре в аресте Саакашвили

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Печерский районный суд Киева принял решение не назначать экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили меру пресечения в виде ареста и отпустил политика под поручительство депутатов Верховной рады Украины.

Прокуратура просила о круглосуточном домашнем аресте для Саакашвили на время расследования.

«Ходатайство прокурора в уголовном производстве о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили оставить без удовлетворения», — сказала следственный судья Лариса Цокол.

Глава партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности. Однако сторонники политика буквально отбили Саакашвили у правоохранителей и отправились митинговать у здания рады с требованием отставки президента Петра Порошенко.

Задержать Михаила Саакашвили удалось только поздно вечером 8 декабря, после чего он был доставлен в следственный изолятор.

Саакашвили объявил голодовку и пригрозил в суде «показать, как умирает президент», если его оставят под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саакашвили объявил себя военнопленным
Генпрокуратура Украины пыталась отправить Саакашвили под домашний арест

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017