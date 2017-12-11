Суд Киева отказал прокуратуре в аресте Саакашвили

Печерский районный суд Киева принял решение не назначать экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили меру пресечения в виде ареста и отпустил политика под поручительство депутатов Верховной рады Украины.

Прокуратура просила о круглосуточном домашнем аресте для Саакашвили на время расследования.

«Ходатайство прокурора в уголовном производстве о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили оставить без удовлетворения», — сказала следственный судья Лариса Цокол.

Глава партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности. Однако сторонники политика буквально отбили Саакашвили у правоохранителей и отправились митинговать у здания рады с требованием отставки президента Петра Порошенко.

Задержать Михаила Саакашвили удалось только поздно вечером 8 декабря, после чего он был доставлен в следственный изолятор.

Саакашвили объявил голодовку и пригрозил в суде «показать, как умирает президент», если его оставят под стражей.