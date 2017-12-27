Большинство украинцев ждут подарки от Деда Мороза, а не Санта-Клауса

Большинство украинцев хотели бы получить подарки от Деда Мороза, а не Санта-Клауса, сообщила в среду директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина на пресс-конференции.

«Вопрос звучал так: кого бы вы хотели видеть в роли того, кто раздает подарки: Деда Мороза, Святого Николая или Санта-Клауса? Победил традиционный Дед Мороз», — цитирует Бекешкину «РИА Новости».

За святого Николая проголосовали 14% опрошенных, на последнем месте оказался Санта-Клаус. Отмечается, что только 1% опрошенных украинцев планировали праздновать Рождество 25 декабря.

26 декабря сообщалось, что жителям Усть-Илимска предлагают услуги Деда Мороза – альпиниста. Он приходит к детям через окно.