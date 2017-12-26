Дед Мороз в Усть-Илимске приходит к детям через окно

Жителям Усть-Илимска предлагают услуги Деда Мороза – альпиниста. Он приходит к детям через окно. В поздравлении ребенка также принимают участие Снегурочка и еще один сказочный персонаж. Видео поздравления, на котором показано, как сказочный волшебник с помощью альпинистского оборудования спускается с крыши девятиэтажного дома, появилось в социальных сетях.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, в этом году такая услуга жителям города в Иркутской области предлагается впервые. Она была позаимствована у компаний Красноярска. Правда, пока церемония поздравления стоит дешевле, чем в других городах. Если в Красноярске за такое представление предлагается заплатить от 13 тыс. до 15 тыс. рублей, то в Усть-Илимске придется выложить около 3,5 тыс. рублей.

Несмотря на то, что спрос на Деда Мороза пока небольшой, время на 29 и 30 декабря уже практически расписано.