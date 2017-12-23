Российский Дед Мороз дал прогноз отношениям Москвы и Вашингтона

Отношения между Москвой и Вашингтоном вскоре нормализуются, заявил главный российский Дед Мороз из Великого Устюга.

По его мнению, напряженность, которая сейчас наблюдается между Россией и США, явление временное.

«Нужно договариваться, давайте дружить, отправлять друг другу подарки. Я уверен, что там такие же добрые люди и они не хотят видеть слезы своих детей. И там, и у нас есть дети, которые не знают, что говорят из телевизора, не знают о напряженности этих отношений», — сказал Дед Мороз.

В ходе визита в Санкт-Петербург он рассказал о международных проектах с коллегами из разных стран, отметив, что поддерживает связь со своим американским другом Санта-Клаусом.

Вместе с тем волшебник призвал больше путешествовать по России.

В настоящее время Дед Мороз совершает новогодний тур по городам РФ.