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Украина назвала дату ввода биометрического контроля на границе с РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Система биометрического контроля во вторник заработает в тестовом режиме на всех основных КПП на границе России и Украины, заявил помощник главы украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место. 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старта 1 января. С завтрашнего дня эти мобильные комплексы могут использоваться на украинско-российском участке границы на пунктах пропуска», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Чиновник добавил, что комплексы будут до Нового года менять свою дислокацию и использоваться там, где будет больше трафика, в частности в КПП Гоптовка в Харьковской области, Бачевск в Сумской области.

Он также отметил, что на пунктах пропуска в районе проведения АТО биометрическая проверка россиян происходить не будет, они не смогут пересечь границу, если заехали с неподконтрольной территории.

Ранее портал iz.ru сообщал, что более 50% граждан Украины выступают против введения визового режима с РФ, согласно социологическому опросу агентства «Рейтинг».

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