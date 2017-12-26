МИД предупредил россиян о возможных сложностях при въезде на Украину

МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах при пересечении украинской границы, говорится в сообщении ведомства.

27 декабря на всех основных КПП на границе России и Украины в тестовом режиме заработает система биометрического контроля — у россиян будут собирать отпечатки пальцев для базы госпогранслужбы, МВД и СБУ. Официальный запуск системы — 1 января.

МИД указывает, что неоднократно спрашивал Киев о характере и порядке применения к россиянам озвученных нововведений и их конкретном содержании, но ответа так и не последовало.

«Принимая во внимание неконструктивные действия Киева, а также во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой на Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины», — предупреждает ведомство.

Ранее портал iz.ru сообщал, что более половины украинцев выступают против введения визового режима с Россией.