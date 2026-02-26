Биологи сообщили о возвращении панамской золотой лягушки в дикую природу

Панамская золотая лягушка, почти исчезнувшая из-за смертельного грибкового заболевания, впервые за 17 лет начала возвращаться в естественную среду обитания. Международные ученые и природоохранные организации запустили программу реинтродукции, ставшую новым этапом борьбы за сохранение редких амфибий. Об этом 25 февраля сообщили в журнале Popular Science.

Ярко-желтая панамская золотая лягушка (Atelopus zeteki) исчезла из дикой природы в конце 2000-х годов после распространения грибка Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Патоген вызывает заболевание хитридиомикоз, поражающее кожу амфибий и нарушающее водно-солевой баланс организма, что в итоге приводит к сердечной недостаточности и гибели животных. К 2009 году последние популяции в районе Эль-Валье-де-Антон полностью исчезли.

Чтобы предотвратить окончательное вымирание вида, биологи в рамках проекта Panama Amphibian Rescue and Conservation Project на протяжении многих лет разводили лягушек в лабораторных условиях. Только после стабилизации численности ученые смогли перейти к следующему этапу — возвращению животных в природную среду. Реинтродукция проходит постепенно и сопровождается серьезными потерями.

По оценкам исследователей, около 70 из первых 100 выпущенных особей погибли в течение 12-недельного периода адаптации, поскольку грибок по-прежнему сохраняется в экосистемах Панамы. Однако выжившие лягушки смогли закрепиться в природе, а полученные данные помогают уточнять стратегию дальнейшего восстановления популяции.

Исследователи предполагают, что ключевым фактором успеха станет выбор так называемых климатических убежищ — территорий, подходящих для амфибий, но неблагоприятных для развития грибка. Анализ результатов уже позволил скорректировать подходы к выпуску животных. Программа восстановления демонстрирует первые устойчивые успехи.

Ранее ученые уже вернули в естественную среду несколько других видов амфибий, что укрепило уверенность специалистов в эффективности выбранной стратегии сохранения биоразнообразия. При этом биологи напоминают, что панамская золотая лягушка остается крайне уязвимым видом. Кроме того, амфибии выделяют сильные природные токсины, поэтому наблюдать их в природе рекомендуется только на расстоянии.

Журнал Communications Earth & Environment (CEE) 15 января сообщил об обнаружении семи мумифицированных гепардов в пещерах на севере Саудовской Аравии. Выяснилось, что до исчезновения на Аравийском полуострове обитали два подвида хищника, а не один, как считалось ранее.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ