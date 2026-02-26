Передача ядерного оружия (ЯО) Киеву станет поражением не только для Украины, но и для всего западного сообщества. Об этом 25 февраля сообщил китайский портал Sohu.

По мнению аналитиков портала, даже в случае получения такого типа вооружений Киев не сможет сформировать полноценную стратегическую силу сдерживания. При этом сама Украина после получения ЯО превратится в приоритетную цель для потенциального ядерного удара со стороны России.

«Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада», — говорится в материале.

В публикации отмечается, что подобный сценарий несет в себе огромные риски для европейских государств, в частности для Великобритании и Франции. В случае потери контроля над распространением технологий и зарядов основной удар придется именно по Европе. Кроме того, авторы задались вопросом, будут ли США как лидеры НАТО готовы нести ответственность за последствия такого решения.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в свою очередь отметил, что провокации западных стран с намерением передать Украине ядерное оружие могут иметь последствия в виде ответа со стороны России. Миршаймер конкретизировал, что, если европейские союзники Украины продолжат оказывать ей поддержку, Россия может ответить им ударом.

В пресс-бюро Службы внешней разведки РФ 24 февраля сообщили о планах Лондона и Парижа скрытно передать Киеву ядерное оружие. Позже в СФ призвали французскую и британскую стороны провести парламентские расследования, а председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко подчеркнула, что статус Украины как безъядерного государства не подлежит пересмотру.

В свою очередь российский президент Владимир Путин 24 февраля сообщил, что «не брезгующие никакими средствами» противники РФ понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерное оружие. По его словам, западные государства таким образом пытаются сорвать мирный переговорный процесс.

