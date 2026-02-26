Реклама
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

В США предупредили страны Запада о последствиях провокаций против России

Профессор Миршаймер: Россия ответит на ядерные провокации Запада на Украине
Фото: TASS/AP/Dan Kitwood
Провокации западных стран с намерением передать Украине ядерное оружие могут иметь последствия в виде ответа со стороны России. Об этом 25 февраля предупредил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Я полагаю, что терпение русских на пределе. <…> Знаете, если продолжать бесконечно давить, в какой-то момент русские ударят в ответ», — сказал он в эфире YouTube-канала американского судебного аналитика Эндрю Наполитано.

По его словам, Москва скоро положит конец украинскому конфликту, но сейчас ситуация для союзников Киева становится опасной. Миршаймер конкретизировал, что, если европейские союзники Украины продолжат оказывать ей поддержку, Россия может ответить им ударом.

Сметный бой: Евросоюз ускорит милитаризацию в ближайшие три года
Почему в Брюсселе уверены в неизбежности конфликта с Москвой и как навязчивая идея войны бьет по экономике стран ЕС

О планах Лондона и Парижа скрытно передать Киеву ядерное оружие 24 февраля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. После этого в Совете Федерации призвали французскую и британскую стороны провести парламентские расследования, а председатель инстанции Валентина Матвиенко подчеркнула, что статус Украины как безъядерного государства не подлежит пересмотру.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что «не брезгующие никакими средствами» противники РФ понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерное оружие. Он добавил, что страны Запада таким образом пытаются сорвать мирный переговорный процесс.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

