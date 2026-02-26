В США предупредили страны Запада о последствиях провокаций против России
Провокации западных стран с намерением передать Украине ядерное оружие могут иметь последствия в виде ответа со стороны России. Об этом 25 февраля предупредил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Я полагаю, что терпение русских на пределе. <…> Знаете, если продолжать бесконечно давить, в какой-то момент русские ударят в ответ», — сказал он в эфире YouTube-канала американского судебного аналитика Эндрю Наполитано.
По его словам, Москва скоро положит конец украинскому конфликту, но сейчас ситуация для союзников Киева становится опасной. Миршаймер конкретизировал, что, если европейские союзники Украины продолжат оказывать ей поддержку, Россия может ответить им ударом.
О планах Лондона и Парижа скрытно передать Киеву ядерное оружие 24 февраля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. После этого в Совете Федерации призвали французскую и британскую стороны провести парламентские расследования, а председатель инстанции Валентина Матвиенко подчеркнула, что статус Украины как безъядерного государства не подлежит пересмотру.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что «не брезгующие никакими средствами» противники РФ понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерное оружие. Он добавил, что страны Запада таким образом пытаются сорвать мирный переговорный процесс.
