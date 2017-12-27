Порошенко призвали отозвать законопроект об антикоррупционном суде

Transparency International призвала президента Украины Петра Порошенко отозвать внесенный в раду законопроект об антикоррупционном суде. Об этом говорится в заявлении представительства организации на Украине, опубликованном в среду на официальном сайте.

«Призываем президента отозвать законопроект по антикоррупционному суду и внести новый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии», — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что отдельные положения нового законопроекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Представителей Transparency International смутил пункт про совещательную роль совета международных экспертов относительно кандидата на должность судьи.

Также, по мнению представителей организации, новый законопроект не соответствует рекомендации комиссии о распространении юрисдикции суда только на дела, расследуемые Антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Портал iz.ru писал о том, что текст законопроекта о Высшем антикоррупционном суде был внесен в Верховную раду 22 декабря. В документе предлагается определить его как орган, «задачей которого является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений».

Напомним, создание антикоррупционного суда было одним из требований сторонников оппозиционных сил, которые в октябре устроили многотысячный митинг у здания рады.