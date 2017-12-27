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Обнародован текст законопроекта Порошенко об антикоррупционном суде

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Фото: Global Look Prees/MediaPunch/face to face
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На сайте Верховной рады опубликован текст законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, который был внесен на рассмотрение в парламент президентом Украины Петром Порошенко.

Как уточняется на портале, документ был внесен еще 22 декабря, а 26 декабря он был направлен на рассмотрение в профильный комитет рады.

Высший антикоррупционный суд предлагается определить как орган, «задачей которого является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений», уточняет ТАСС.

Также суд займется контролем за досудебным расследованием этих преступлений, уточняется в пояснительной записке к документу. 

Создание антикоррупционного суда было одним из требований сторонников оппозиционных сил, которые в октябре устроили многотысячный митинг у здания рады.

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