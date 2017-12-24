На здании кинотеатра «Глобус», расположенного на майдане, вывесили плакат с надписью «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию». Об этом сообщают местные СМИ.

Плакат разместили участники организации «Нацкорпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», в отношении которого в России ведется уголовное разбирательство.

На майдане в настоящее время проходит акция «Кофе на Крещатике», инициированная сторонниками президента Украины Петра Порошенко в противовес маршам последователей бывшего президента Грузии, главы «Движения новых сил» Михаила Саакашвили.

Гагаузия — автономное территориальное образование на севере Молдавии. Согласно появившимся ранее в ряде украинских СМИ сообщениям, Порошенко какое-то время жил в городе Бендеры, который входил в состав Молдавской ССР, а сейчас находится в составе непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Как сообщал портал iz.ru, Саакашвили ранее заявил, что малочисленность участников акции «Кофе на Крещатике» свидетельствует о низкой поддержке Порошенко гражданами Украины.