Начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом

Самая масштабная с начала конфликта на востоке Украины процедура обмена пленными между самопровозглашенными Луганской и Донецкой республиками, а также Киевом началась. Информацию об этом передает народная милиция ЛНР.

Согласно достигнутым ранее договоренностям, на первом этапе планируется вернуть на Украину 74 силовика и 306 ополченцев передать ДНР и ЛНР. Процедура обмена происходит на линии соприкосновения — КПП «Майорск» в районе Горловки.

Украинские силовики, находившиеся в следственных изоляторах в ДНР и ЛНР, были помилованы главами республик.

Портал iz.ru писал о том, что переговоры по согласованию условий по обмену пленными проходили при посредничестве Русской православной церкви.