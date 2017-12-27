Пленных из ДНР и ЛНР доставили к месту обмена

Пленных из ДНР и ЛНР доставили к месту, где будет проходить обмен с Киевом. Об этом сообщила журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

«Сейчас мы прибыли на место обмена», — приводит ее слова «РИА Новости».

Портал iz.ru ранее писал о том, что Киев передаст самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 306 ополченцев в обмен на 74 украинских силовика. Условия по обмену пленными стороны согласовали несколько дней назад. Переговоры проходили при посредничестве Русской православной церкви, о договоренностях 25 декабря сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.