Карасин назвал условие для возобновления российской миссии в СЦКК

Россия может возобновить деятельность в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, если Киев изменит свою позицию. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсант».

По словам заместителя главы российского МИДа, для возобновления участия Москвы в СЦКК необходим международно утвержденный кодекс отношения к нашим офицерам.

«В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика», — подчеркнул Григорий Карасин.

Российские военные наблюдатели вышли из состава СЦКК и вернулись на родину 19 декабря. Как отметил президент России Владимир Путин, украинские власти препятствовали работе российских военных с помощью различных провокаций и ограничений.