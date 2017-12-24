Пушков прокомментировал заявления Меркель и Макрона по СЦКК

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону обратиться к властям Украины для возвращения российских военнослужащих в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», об этом сенатор написал в своем микроблоге.

Если Макрон и Меркель хотят возвращения росс. военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2017 г.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Германия, Франция и Польша попросили российских офицеров вернуться в Донбасс. По сообщениям западных СМИ, работа наблюдателей стала невозможной из-за провокаций Украины. С момента выхода РФ из СЦКК прошло всего несколько дней.