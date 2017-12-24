Прямой эфир

Пушков прокомментировал заявления Меркель и Макрона по СЦКК

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону обратиться к властям Украины для возвращения российских военнослужащих в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», об этом сенатор написал в своем микроблоге. 

 

Ранее портал iz.ru сообщал, что Германия, Франция и Польша попросили российских офицеров вернуться в Донбасс. По сообщениям западных СМИ, работа наблюдателей стала невозможной из-за провокаций Украины. С момента выхода РФ из СЦКК прошло всего несколько дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме назвали условие возвращения российских военных в СЦКК
Песков рассказал об условиях возвращения России в СЦКК в Донбассе

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017