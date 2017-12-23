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В Госдуме назвали условие возвращения российских военных в СЦКК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские военные вернутся к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе после того, как Украина прекратит провокации. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых, прежде всего, прекращение провокаций в отношении наших офицеров», — подчеркнул Слуцкий.

Депутат также отметил, что Запад должен добиваться от Украины выполнения своих обязательств по минским соглашениям. «Голые призывы» к Киеву не принесут результата, передает РИА «Новости».

Как писал портал iz.ru, ранее состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, в ходе которых российский лидер рассказал о причинах выхода российских офицеров из СЦКК. Стороны договорились, что проработают условия возвращения военных РФ к работе в центре.

После беседы Ангела Меркель позвонила президенту Украины Петру Порошенко, с которым также обсудила данный вопрос. Политики условились, что Франция и Германия выступят в качестве посредников возвращения российских военных в СЦКК.

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