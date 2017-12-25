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Лавров считает, что никто «в здравом уме» не хотел бы войны с КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава МИД России Сергей Лавров считает, что никто не хотел бы войны на Корейском полуострове. Об этом министр заявил в интервью телеканалу RT.

«Я не думаю, что кто-либо, находясь в здравом уме, хотел бы войны на Корейском полуострове», — заявил Лавров.

Он также напомнил, что в сентябре Россия получила от США сигнал о желании начать диалог.

«Я надеюсь, что в США не вынашивают планов военного решения», — отметил министр.

Ранее в МИД РФ заявили, что хотели бы выяснить у Вашингтона причины отказа поддерживать план России и Китая о «двойном замораживании» по КНДР. 

22 декабря Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР.  В резолюции содержится ультиматум, что страна «не будет проводить дальнейших пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и любых других провокаций».

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