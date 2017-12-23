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В КНДР пообещали свой ответ на новую стратегию нацбезопасности США

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Фото: REUTERS/KCNA
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Пхеньян пообещал по-своему ответить на принятие новой стратегии национальной безопасности США. 

«Поскольку США устанавливают свою политику в области дипломатии и безопасности, чтобы сокрушить нас в военном отношении и публично нацеливать на нас меч, мы заставим США с горечью сожалеть о своей стратегии своими пушками», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНДР Ким Чен Юн.

Новая стратегия является «ничем иным, как провозглашением агрессии», цитирует его слова издание Express.

Как сообщал iz.ru, 18 декабря в Вашингтоне представлена новая стратегия нацбезопасности США, согласно которой основными угрозами для страны являются «страны-изгои» Иран и КНДР.

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