В КНДР пообещали свой ответ на новую стратегию нацбезопасности США

Пхеньян пообещал по-своему ответить на принятие новой стратегии национальной безопасности США.

«Поскольку США устанавливают свою политику в области дипломатии и безопасности, чтобы сокрушить нас в военном отношении и публично нацеливать на нас меч, мы заставим США с горечью сожалеть о своей стратегии своими пушками», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНДР Ким Чен Юн.

Новая стратегия является «ничем иным, как провозглашением агрессии», цитирует его слова издание Express.

Как сообщал iz.ru, 18 декабря в Вашингтоне представлена новая стратегия нацбезопасности США, согласно которой основными угрозами для страны являются «страны-изгои» Иран и КНДР.