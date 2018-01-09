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Президента Трампа допросит спецпрокурор по России Мюллер

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Специальный прокурор по делу о «вмешательстве России» в выборы президента США Роберт Мюллер направит запрос адвокатам президента США Дональда Трампа о проведении допроса касательно вопросов проводимого расследования. Представители Трампа ожидают поступления соответствующих документов, сообщил телеканал CNN.

Представитель Белого дома Тай Кобб заявил следующее: «Белый дом продолжает полную кооперацию с офисом спецпрокурора для того, чтобы выработать решение как можно раньше». При этом переговоров о возможности допроса Трампа между сторонами пока не было, отмечает «Газета.ру».

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и в выборы других стран появились после проигрыша кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Москва неоднократно отвергала любые обвинения подобного характера, называя их абсурдными и бездоказательными.

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