Прямой эфир

Белый дом исключил возможность возвращения Бэннона на пост советника

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом не рассматривает возможность возвращения Стивена Бэннона на должность советника президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель американской администрации Хоган Гидли.

Пресс-секретарь Белого дома считает очевидным то, что Стивен Бэннон работал с журналистом Майклом Вульфом над книгой о Трампе, и назвал отвратительным подобное преследование семьи президента.

«Я не думаю, что есть какая-либо возможность возвращения Бэннона в данный момент», — приводит «РИА Новости» комментарий Хогана Гидли.

В книге журналиста Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» приводится приписываемое экс-советнику заявление о «предательстве» сына президента Дональда Трампа – младшего из-за его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой. Позже Стивен Бэннон выразил свое сожаление Дональду Трампу и заявил, что его высказывание было адресовано экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Книга «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» стала бестселлером в США
Трампа могут допросить по делу о «вмешательстве» РФ в выборы в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017