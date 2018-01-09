Белый дом исключил возможность возвращения Бэннона на пост советника
Белый дом не рассматривает возможность возвращения Стивена Бэннона на должность советника президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель американской администрации Хоган Гидли.
Пресс-секретарь Белого дома считает очевидным то, что Стивен Бэннон работал с журналистом Майклом Вульфом над книгой о Трампе, и назвал отвратительным подобное преследование семьи президента.
«Я не думаю, что есть какая-либо возможность возвращения Бэннона в данный момент», — приводит «РИА Новости» комментарий Хогана Гидли.
В книге журналиста Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» приводится приписываемое экс-советнику заявление о «предательстве» сына президента Дональда Трампа – младшего из-за его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой. Позже Стивен Бэннон выразил свое сожаление Дональду Трампу и заявил, что его высказывание было адресовано экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту.