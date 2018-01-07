Бэннон извинился перед президентом США за высказывания в книге

Бывший главный стратег президента США Стив Бэннон извинился перед семьей Дональда Трампа за публикацию своих слов в книге о Белом доме.

Речь идет о высказывании экс-советника в адрес якобы сына американского лидера, которого он обвинил в «предательстве» из-за встречи с российским юристом.

«Я сожалею о том, что моя задержка с ответом на эти неточные сообщения о Дональде-младшем отвлекла внимание от исторических достижений президента в первый год его работы на этом посту», — приводит отрывок из обращения Бэннона к семье Трампа «РИА Новости».

Экс-советник американского лидера пояснил, что опубликованное высказывание было адресовано Полу Манафорту, который возглавлял предвыборный штаб Трампа.

Бэннон также добавил, что считает сына президента США «патриотом и хорошим человеком».

Как сообщал портал iz.ru, скандальная книга журналиста Майка Вольфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» поступила в продажу раньше срока и была раскуплена в США в считаные минуты.