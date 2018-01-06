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Трамп жестко раскритиковал автора новой книги о своей семье

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«Клевета, неправда и гнусные инсинуации!» – Трамп озвучил отношение к новой книге о самом себе и к автору этой самой книги.

Книга «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа» еще даже не вышла. Майкл Уоллф писал о президенте США со слов экс-советника Стива Бэннона.

Политстратег, судя по всему, накопил немало «секретов». Иванка Трамп, например, лелеет президентские амбиции; Дональда Трампа самого

обескуражила победа на выборах; американский лидер боится находиться в Белом доме, а самой же администрации не знают приоритетов развития страны.

Впрочем, выпады Бэннона нельзя назвать непредвзятыми: в нем кипит обида. Трамп никогда не упускал случая оскорбить своего бывшего советника. Например, в последнем твите президент обозвал Бэннона плаксой.

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