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Трамп сравнил бывшего советника с выброшенной собакой

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп подверг критике книгу Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», упомяну своего бывшего советника Ситва Бэннона, которого сравнил с выброшенной собакой.

«Майкл Вольф — полный неудачник, который выдумал истории, чтобы продать эту по-настоящему скучную и неправдивую книгу. Он использовал лентяя Стива Бэннона, который плакал, когда его увольняли, и умолял о работе. Теперь Стив был выброшен, как собака, почти всеми. Очень жаль!» — написал Трамп в Twitter.

Как писал портал iz.ru, Дональд Трамп обвинил журналиста Майкла Вулфа во лжи и клевете. Американский лидер отметил, что закрыл автору книги доступ в Белый дом.  Саму книгу президент назвал «полной фантазией».

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