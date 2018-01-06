Трамп сравнил бывшего советника с выброшенной собакой

Президент США Дональд Трамп подверг критике книгу Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», упомяну своего бывшего советника Ситва Бэннона, которого сравнил с выброшенной собакой.

«Майкл Вольф — полный неудачник, который выдумал истории, чтобы продать эту по-настоящему скучную и неправдивую книгу. Он использовал лентяя Стива Бэннона, который плакал, когда его увольняли, и умолял о работе. Теперь Стив был выброшен, как собака, почти всеми. Очень жаль!» — написал Трамп в Twitter.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

Как писал портал iz.ru, Дональд Трамп обвинил журналиста Майкла Вулфа во лжи и клевете. Американский лидер отметил, что закрыл автору книги доступ в Белый дом. Саму книгу президент назвал «полной фантазией».