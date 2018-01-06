Трамп сравнил бывшего советника с выброшенной собакой
Президент США Дональд Трамп подверг критике книгу Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», упомяну своего бывшего советника Ситва Бэннона, которого сравнил с выброшенной собакой.
«Майкл Вольф — полный неудачник, который выдумал истории, чтобы продать эту по-настоящему скучную и неправдивую книгу. Он использовал лентяя Стива Бэннона, который плакал, когда его увольняли, и умолял о работе. Теперь Стив был выброшен, как собака, почти всеми. Очень жаль!» — написал Трамп в Twitter.
Как писал портал iz.ru, Дональд Трамп обвинил журналиста Майкла Вулфа во лжи и клевете. Американский лидер отметил, что закрыл автору книги доступ в Белый дом. Саму книгу президент назвал «полной фантазией».