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Трамп назвал новую книгу про себя полной фантазией

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп назвал новую книгу про себя «полной фантазией», но отметил, что не намерен подавать в суд на ее автора Майкла Вулфа и издателей, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Эта книга — ошибка на ошибке», — приводит ТАСС заявление Сандерс, которая отметила, что издание является «таблоидными сплетнями, полными мошеннических утверждений». Пресс-секретарь также заявила, что Трамп при этом не намерен подавать в суд на автора книги журналиста Майкла Вулфа и издателей.

Напомним, ранее СМИ США опубликовали выдержки из книги Вулфа «Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа». В ней, в частности, утверждается что дочь президента США Иванка Трамп вступила в сговор со своим мужем советником Джаредом Кушнером, так как намерена впоследствии стать первой женщиной-президентом США.

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