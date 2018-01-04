Белый дом пытается помешать публикации воспоминаний советника Трампа

Юристы Белого дома пытаются помешать выходу книги, которая написана по воспоминаниям Стивена Бэннона, занимавшего должность старшего советника президента США.

Работа журналиста Майкла Вулффа под названием «Огонь и ярость: внутри Белого дома (Дональда – прим. iz.ru) Трампа», должна поступить в продажу 9 января.

Адвокаты американского лидера направили письма издательству и автору с призывом воздержаться от публикации книги, а также отдельных её частей, пригрозив обвинениями в клевете, пишет Washington Post.

Предупреждения также были направлены экс-советнику президента США Дональда Трампа – Стиву Бэннону, которому юристы напомнили про подписанное им соглашение о нераспространении секретной информации.

Ранее газета The Guardian опубликовала отрывки из книги, где бывший чиновник критикует отдельные решения команды американского лидера.

Белый дом тут же распространил заявление Трампа, который заявил,что Бэннон «потерял рассудок».