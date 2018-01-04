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В Белом доме запретили использовать мобильные телефоны

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Сотрудника и гостям Белого дома запретили использовать личные мобильные телефоны во время нахождения в Западном крыле, где располагается администрация президента США Дональда Трампа.

По словам пресс-секретаря американского лидера Сары Сандерс, новые правила вводятся со следующей недели, 8 января, для обеспечения «безопасности целостность технологических систем Белого Дома».

По некоторым данным, изменений потребовал руководитель аппарата Джон Келли, по мнению которого к беспроводному интернету в Западном крыле подключено слишком много устройств, что очень небезопасно, сообщает Bloomberg.

Сотрудники администрации встретили эту инициативу без восторга, так как опасаются, что из-за ограничения они не смогут связаться с родственниками в случае необходимости.

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