В Белом доме запретили использовать мобильные телефоны

Сотрудника и гостям Белого дома запретили использовать личные мобильные телефоны во время нахождения в Западном крыле, где располагается администрация президента США Дональда Трампа.

По словам пресс-секретаря американского лидера Сары Сандерс, новые правила вводятся со следующей недели, 8 января, для обеспечения «безопасности целостность технологических систем Белого Дома».

По некоторым данным, изменений потребовал руководитель аппарата Джон Келли, по мнению которого к беспроводному интернету в Западном крыле подключено слишком много устройств, что очень небезопасно, сообщает Bloomberg.

Сотрудники администрации встретили эту инициативу без восторга, так как опасаются, что из-за ограничения они не смогут связаться с родственниками в случае необходимости.