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СМИ: Тони Блэр предупредил Трампа о возможной слежке

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Фото: Global Look Press
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Бывший британский премьер Тони Блэр «предупреждал президента Дональда Трампа о возможной слежке со стороны разведки Великобритании» во время его предвыборной кампании 2016 года. 

Как сообщает газета Guardian со ссылкой на книгу журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», Блэр находился с визитом в США в феврале прошлого года. В это время он тайно встретился с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером и поделился с ним «ценной информацией». Впоследствии она была передана американскому президенту.

Представители Блэра назвали это заявление «категорически абсурдным», нереальным и «полностью сфабрикованным».

Ранее портал iz.ru сообщал, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр во время работы на посту спецпосланника мира Квартета по ближневосточному урегулированию тайно получал финансовую поддержку от Объединенных Арабских Эмиратов, которые наняли его в качестве консультанта.

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