Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

Президент США Дональд Трамп экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в сговоре с Федеральным бюро расследований (ФБР) США и Россией. Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Теперь, когда подтверждается, что утверждения о [моем] сговоре с Россией — сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией», — написал Трамп.

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.

Как сообщал портал iz.ru, ранее американский лидер назвал новую книгу о себе, написанную Майклом Вулфом, «полной фантазией», однако на автора и его издателей Трамп не намерен подавать в суд.

Это не первое обвинение со стороны Дональда Трампа в адрес Клинтон. В мае 2017 года Трамп обвинил свою бывшую соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон и ее штаб в заключении сделок с Россией. Заявления о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы Трамп также назвал «полностью вымышленной историей».