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Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в сговоре с Федеральным бюро расследований (ФБР) США и Россией. Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Теперь, когда подтверждается, что утверждения о [моем] сговоре с Россией — сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией», — написал Трамп.

 

 

Как сообщал портал iz.ru, ранее американский лидер назвал новую книгу о себе, написанную Майклом Вулфом, «полной фантазией», однако на автора и его издателей Трамп не намерен подавать в суд.

Это не первое обвинение со стороны Дональда Трампа в адрес Клинтон. В мае 2017 года Трамп обвинил свою бывшую соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон и ее штаб в заключении сделок с Россией. Заявления о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы Трамп также назвал «полностью вымышленной историей».

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