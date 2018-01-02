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Трамп призвал посадить в тюрьму помощницу Хиллари Клинтон

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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia/Chris Kleponis
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Президент США Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Хиллари Клинтон, пересылавшую секретные внутриведомственные электронные письма на частный компьютер и с него. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Бесчестную помощницу Хиллари Клинтон Хуму Абедин обвиняют в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов… Посадить!», — написал Трамп.

 

 

Хума Абедин являлась помощницей Хилари Клинтон в годы работы Клинтон на посту Госсекретаря США и во время президентской кампании в 2016 году.

Ранее стало известно, что Абедин отправляла письма с компьютера, к которому также имел доступ ее экс-супруг, американский конгрессмен Энтони Уинер. Уголовное расследование в отношении него получило неожиданное развитие, когда на компьютере, которым он пользовался совместно с женой, сотрудники ФБР обнаружили тысячи служебных электронных посланий, принадлежавших Хилари Клинтон и Абедин. Это дало повод ФБР возобновить расследование дела о возможных нарушениях правил служебной переписки и обращения с секретной информацией со стороны Клинтон. Сама Хилари Клинтон неоднократно заявляла о том, что именно это решение Джеймса Коми, занимавшего на тот момент пост директора ФБР, стало одной из основных причин ее поражения на выборах президента США в 2016 году.

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