Трамп призвал посадить в тюрьму помощницу Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Хиллари Клинтон, пересылавшую секретные внутриведомственные электронные письма на частный компьютер и с него. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Бесчестную помощницу Хиллари Клинтон Хуму Абедин обвиняют в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов… Посадить!», — написал Трамп.

Crooked Hillary Clinton’s top aid, Huma Abedin, has been accused of disregarding basic security protocols. She put Classified Passwords into the hands of foreign agents. Remember sailors pictures on submarine? Jail! Deep State Justice Dept must finally act? Also on Comey & others