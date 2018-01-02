Трамп призвал посадить в тюрьму помощницу Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Хиллари Клинтон, пересылавшую секретные внутриведомственные электронные письма на частный компьютер и с него. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Бесчестную помощницу Хиллари Клинтон Хуму Абедин обвиняют в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов… Посадить!», — написал Трамп.

Crooked Hillary Clinton’s top aid, Huma Abedin, has been accused of disregarding basic security protocols. She put Classified Passwords into the hands of foreign agents. Remember sailors pictures on submarine? Jail! Deep State Justice Dept must finally act? Also on Comey & others — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.

Хума Абедин являлась помощницей Хилари Клинтон в годы работы Клинтон на посту Госсекретаря США и во время президентской кампании в 2016 году.

Ранее стало известно, что Абедин отправляла письма с компьютера, к которому также имел доступ ее экс-супруг, американский конгрессмен Энтони Уинер. Уголовное расследование в отношении него получило неожиданное развитие, когда на компьютере, которым он пользовался совместно с женой, сотрудники ФБР обнаружили тысячи служебных электронных посланий, принадлежавших Хилари Клинтон и Абедин. Это дало повод ФБР возобновить расследование дела о возможных нарушениях правил служебной переписки и обращения с секретной информацией со стороны Клинтон. Сама Хилари Клинтон неоднократно заявляла о том, что именно это решение Джеймса Коми, занимавшего на тот момент пост директора ФБР, стало одной из основных причин ее поражения на выборах президента США в 2016 году.