Трамп обвинил автора книги о Белом доме во лжи

Президент США Дональд Трамп обвинил автора книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» журналиста Майкла Вулфа во лжи и клевете.

«Я закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом (на самом деле я неоднократно отклонял его)! Я никогда не говорил с ним для этой книги. Она полна лжи, искажений и несуществующих источников», — написал Трамп в Twitter.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

Напомним, в США готовится к выходу книга о жизни Белого дома и Дональда Трампа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». СМИ уже опубликовали выдержки из книги, где утверждается, например, что дочь Трампа Иванка намерена стать первой женщиной-президентом США, для чего вступила в сговор со своим мужем Джаредом Кушнером, а также, что Белый дом не ожидал, что Трамп «переживет» расследование «российского дела».

В Белом доме позднее опровергли приведенные в книге факты, но отметили, что Трамп не будет подавать в суд на ее автора или издателей.