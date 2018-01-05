Прямой эфир

Трамп обвинил автора книги о Белом доме во лжи

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп обвинил автора книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» журналиста Майкла Вулфа во лжи и клевете.

«Я закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом (на самом деле я неоднократно отклонял его)! Я никогда не говорил с ним для этой книги. Она полна лжи, искажений и несуществующих источников», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, в США готовится к выходу книга о жизни Белого дома и Дональда Трампа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». СМИ уже опубликовали выдержки из книги, где утверждается, например, что дочь Трампа Иванка намерена стать первой женщиной-президентом США, для чего вступила в сговор со своим мужем Джаредом Кушнером, а также, что Белый дом не ожидал, что Трамп «переживет» расследование «российского дела».

В Белом доме позднее опровергли приведенные в книге факты, но отметили, что Трамп не будет подавать в суд на ее автора или издателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Журналист рассказал об ожиданиях Белого дома от расследования дела РФ
Трамп назвал новую книгу про себя полной фантазией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017