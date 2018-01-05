Трамп обвинил автора книги о Белом доме во лжи
Президент США Дональд Трамп обвинил автора книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» журналиста Майкла Вулфа во лжи и клевете.
«Я закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом (на самом деле я неоднократно отклонял его)! Я никогда не говорил с ним для этой книги. Она полна лжи, искажений и несуществующих источников», — написал Трамп в Twitter.
Напомним, в США готовится к выходу книга о жизни Белого дома и Дональда Трампа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». СМИ уже опубликовали выдержки из книги, где утверждается, например, что дочь Трампа Иванка намерена стать первой женщиной-президентом США, для чего вступила в сговор со своим мужем Джаредом Кушнером, а также, что Белый дом не ожидал, что Трамп «переживет» расследование «российского дела».
В Белом доме позднее опровергли приведенные в книге факты, но отметили, что Трамп не будет подавать в суд на ее автора или издателей.