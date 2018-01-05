Журналист рассказал об ожиданиях Белого дома от расследования дела РФ

В Белом доме предполагали, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве в американские выборы поставит крест на президентстве Дональда Трампа. Об этом заявил журналист Майкл Вулф, автор книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».

«Говоря вкратце, никто не ожидал, что он переживет Мюллера. Какой бы ни была сущность "сговора" с Россией, Трамп, по оценке его высокопоставленных подчиненных, не обладал ни дисциплиной для того, чтобы ориентироваться в сложном разбирательстве, ни благонадежностью, чтобы привлечь юристов, которые бы ему помогли», — написал Вулф в статье для журнала Hollywood reporter.

Он отметил, что как минимум девять влиятельных и известных адвокатских контор не захотели представлять интересы президента.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Трамп назвал новую книгу про себя «полной фантазией», но отметил, что не намерен подавать в суд на ее автора Майкла Вулфа и издателей